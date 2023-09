Suzano Vôlei visita 180 alunos de escola no Jardim Nova América

A equipe do Suzano Vôlei visitou a Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no bairro Jardim Nova América, na tarde da última terça-feira (19/09), levando o voleibol a mais de 180 crianças com idades entre cinco e dez anos. A ocasião celebrou a reinauguração da quadra poliesportiva da instituição, com dinâmicas diferentes e muita alegria por parte dos jovens em quadra.

Recepcionada pela diretora Rosilene Nascimento, pela coordenadora pedagógica Valquiria Antônio, pela supervisora Daniela Costa, pelo professor Gilberto da Silva e pela inspetora Cida Almeida, a equipe marcou presença com membros do time profissional e do Sub-21. Representando o grupo principal do Suzano, estiveram os líberos Gian e Taichi, os ponteiros Baesso, Hiago e Dutra, o central Riad, o analista de desempenho Ubiratan Curupaná, o preparador físico Itamar Schumacher, o Titi, e o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo.

Por sua vez, o time juvenil do Clube marcou presença com o auxiliar técnico e ex-atleta Alberto, que comandou as dinâmicas, com o técnico Didi, o fisioterapeuta Leonardo Suppa, e os atletas Gabriel Spinelli, Thiago Mazzoni, Ralwan, Léo Poiatti, Felipe Oliveira, Matheus Espírito e Felipe Capixa.

Ao longo da tarde, os jogadores realizaram uma série de atividades práticas na nova quadra, integrando os alunos em uma atividade similar a um treino com brincadeiras e movimentos similares aos fundamentos praticados pelos jogadores. Os jovens tiveram contato direto com os profissionais na realização de saques, manchetes e passes, tendo ainda a oportunidade de prestigiar um jogo recreativo da equipe.

O professor Gilberto da Silva, responsável pelo convite à equipe, relatou que ter o ambiente poliesportivo da escola totalmente reformado representa extrema felicidade. “Antes de começar a reforma da quadra, o espaço não era ideal para a prática esportiva. Agora, nossos alunos podem ter contato com a prática desportiva tendo como base as marcações corretas para cada modalidade com mais segurança e clareza. Ter o time do Suzano aqui representa muito para nós, só temos a agradecer”, constatou Silva.

Por sua vez, a diretora relatou que a visita do time era muito esperada e já deixava os alunos muito empolgados. “Todos estavam muito animados para conhecer os jogadores e ter essa interação com eles, podendo conversar e jogar com eles. Foi uma experiência muito boa para todos, agradeço essa abertura com vocês”, comentou Rosilene.

Após as atividades, Alberto destacou que o contato com os jovens sempre é algo único, em especial quando há tanta alegria envolvida. “Nós fomos recebidos com muita festa, algo que nos deixa muito feliz pois são momentos como esse que percebemos que o projeto como um todo vai além do resultado em quadra. Em nome de todo o time, agradeço a diretora Rosilene; ao professor Gilberto; ao secretário de Educação, Leandro Bassini, e toda a equipe da escola pela recepção”, destacou