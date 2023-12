Suzano Vôlei visita campeão da Supercopa do Brasil por mais um duelo da Superliga Bet7k 2023/24

Equipe treinada pelo técnico interino Gerson Amorim enfrentará o Farma Conde Vôlei, em São José dos Campos (SP), na noite deste domingo (17/12)

O Suzano Vôlei se prepara para encarar o atual campeão da Supercopa do Brasil, o Farma Conde Vôlei, neste domingo (17/12), às 18h30, em São José dos Campos (SP). O embate, que reunirá duas das principais potências do Estado nas últimas temporadas, vai acontecer na Farma Conde Arena e terá transmissão exclusiva do Sportv2.

Vindo de vitória fora de casa sobre o Azulim Gabarito Monte Carmelo, por 3 sets a 0 na última segunda-feira (11/12), o time comandado interinamente por Gerson Amorim, o Gersinho, busca seu quarto triunfo na liga nacional frente ao atual líder da competição e supercampeão brasileiro, coroado ao derrotar o Sada Cruzeiro na abertura da temporada, ainda no mês de novembro.

O time do Vale do Paraíba vem embalado com uma sequência de seis vitórias na Superliga. Contudo, a equipe do Alto Tietê confia em sua qualidade e no retrospecto para bater o time de São José dos Campos, visto que no último confronto entre as equipes, ainda no Campeonato Paulista de 2023, os suzanenses visitaram o Farma Conde e, no tie-break, venceram por 3 sets a 2. Portanto, a missão é conquistar o que pode ser o terceiro resultado positivo fora de casa neste primeiro turno do certame nacional.

Gersinho aponta que o time, que vem trabalhando na quadra do Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano (Cenibras), está focado e pronto para lutar por outro bom resultado. “O São José é uma equipe de muita qualidade e, dentro de casa, sempre é um adversário complicado de se enfrentar, mas estamos trabalhando os atletas para que eles superem esse obstáculo para conquistar um ótimo resultado no domingo”, ressaltou.

A partida entre Farma Conde Vôlei e Suzano acontecerá neste domingo (17/12), às 18h30, em São José dos Campos, com transmissão exclusiva do Sportv2.