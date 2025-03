Suzano Vôlei visita o Sesi Bauru neste sábado

O Suzano Vôlei entra em quadra neste sábado de Carnaval (01/03), às 16 horas, para enfrentar o Sesi Bauru na Arena Paulo Skaf, no interior do Estado. A equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, busca voltar a vencer na Superliga em duelo que terá transmissão ao vivo do Sportv2 e da Volleyball TV.

O embate contra o atual campeão da Superliga promete jogo duro, contudo, o retrospecto é favorável aos suzanenses. Na atual temporada, o time da Grande São Paulo enfrentou os interioranos em quatro ocasiões, vencendo três dos duelos e levando a melhor nas semifinais do Campeonato Paulista 2024. No último encontro entre os times, melhor para o Suzano, que venceu em casa por 3 sets a 2.

Com 25 pontos e restando cinco jogos para o final da primeira fase, o time do Alto Tietê precisa vencer para seguir bem colocado dentro do G-8, como explica Peu. “A Superliga vem muito equilibrada, então todos os jogos são duros, por isso, temos que estar mais focados para responder à altura e sair de quadra com as vitórias. A partida contra o Sesi é muito importante e vamos para Bauru buscando uma vitória que pode ser essencial lá na frente”, afirmou.

O duelo entre Sesi Bauru e Suzano Vôlei, válido pela 7ª rodada do 2° turno da Superliga 2024/25, acontecerá neste sábado (01/03), às 16 horas, na Arena Paulo Skaf, com transmissão do Sportv2 e da Volleyball TV.