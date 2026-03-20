Suzano Vôlei visita Saneago Goiás nesta segunda-feira

O Suzano Vôlei se prepara para mais uma decisão na reta final do 2º turno da Superliga. Nesta segunda-feira (23/03), às 21 horas, o Clube do Alto Tietê visita o Saneago Goiás para um confronto direto que pode carimbar a vaga antecipada dos suzanenses aos playoffs, em caso de vitória. O duelo a ser realizado no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), terá transmissão ao vivo no sportv2 e na VBTV.



A partida válida pela penúltima rodada da fase classificatória da Superliga tem caráter de decisão. Vindos de vitórias por 3 sets a 0 sobre Sesi Bauru e JF Vôlei respectivamente, goianos e suzanenses ocupam a 5ª e 6ª posição na tabela de classificação com 30 e 29 pontos. O time que vencer, por qualquer placar, vai se garantir no mata-mata nacional com uma partida de antecedência, tornando o jogo ainda mais crucial para ambos os times.



O técnico do Suzano, Cezar Douglas, ressaltou que seu grupo está encarando a partida como uma verdadeira final para confirmar o primeiro objetivo do Clube na liga desta temporada. “Desde o início do campeonato, ainda em outubro, nossa meta sempre foi confirmar uma vaga nos playoffs e neste cenário de jogos decisivos e diretos, devemos estar prontos para buscar a vitória mesmo fora de casa. O time do Goiás é muito técnico e qualificado, sim, mas estamos prontos para mais uma decisão em busca da vitória e da classificação antecipada”, disse.



A partida entre Saneago Goiás Vôlei e Suzano pela 10ª e penúltima rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontecerá nesta segunda-feira (23/03), às 21 horas, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).