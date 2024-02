Suzano Vôlei volta a Bauru para mais um duelo da Superliga Bet7k 2023/24 neste domingo

Uma semana após a Copa Brasil, o Suzano Vôlei volta ao interior do Estado de São Paulo para enfrentar o Sesi Bauru na 3ª rodada do 2º turno da Superliga Bet7k 2023/24 neste domingo (04/02), às 16 horas, na Arena Paulo Skaf. O jogo será mais uma oportunidade para os suzanenses conquistarem sua primeira vitória na metade final da liga em embate que será transmitido pelo sportv2 e pelo Canal Vôlei Brasil.

Vindo de uma dura partida contra o Itambé Minas na última quarta-feira (31/01), o time liderado pelo técnico Gerson Amorim, o Gersinho, busca recuperação em Bauru, palco do último encontro entre os rivais deste final de semana. Isso porque, no último dia 24 (quarta-feira), Sesi e Suzano se enfrentaram na Arena Paulo Skaf pelas quartas de final da Copa Brasil e os donos da casa levaram a melhor com um 3 sets a 0. Desta vez, o time da Grande São Paulo lutará para fazer diferente.

Por sua vez, o Sesi Bauru vem de uma inesperada derrota fora de casa para o Araguari Vôlei por 3 sets a 2, colocando os dois adversários com necessidade da vitória. Para o levantador e capitão do Suzano, Rodriguinho, isso é mais uma prova do equilíbrio da edição deste ano da Superliga. “As equipes têm um nível muito próximo, e é por isso que precisamos estar ligados do primeiro ao último ponto para conseguir vencer os adversários que estão acima na tabela”, apontou.

Gersinho relembrou que o Suzano está na 8ª colocação, portanto, voltar a vencer é crucial na luta pela vaga nos playoffs. “O nível está muito próximo, então um descuido pode ser fatal, pensando não apenas em um confronto mais encaixado nos mata-matas, mas também na própria classificação. Estamos trabalhando o foco dos atletas e a concentração deles para que possamos fazer um bom jogo e voltar de Bauru com a nossa primeira vitória no 2º turno”, disse.

O embate entre Sesi Bauru e Suzano acontece neste domingo (04/02), às 16 horas, na Arena Paulo Skaf, com transmissão do sportv2 e do Canal Vôlei Brasil.