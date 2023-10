Suzano Vôlei volta a vencer Santo André e está nas semifinais do Campeonato Paulista

O Suzano Vôlei está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista de 2023. O resultado se deu após vitória de 3 sets a 0 (25x23 / 25x22 / 25x18) sobre o Super Vôlei Santo André na noite da última quinta-feira (05/10), garantindo uma vaga ao Clube do Alto Tietê entre os quatro melhores do Estado pela segunda temporada consecutiva. Os jogos acontecem a partir da próxima segunda-feira (09/10).

Com a vantagem de ter vencido o confronto de ida no ABC Paulista, o Suzano tinha como missão reestabelecer o ritmo imposto fora de casa para assegurar uma vaga entre os quatro melhores de São Paulo. O começo da partida apresentou dificuldades aos mandantes, contudo, com a cabeça no lugar, o time do Alto Tietê conseguiu a vantagem mínima e fechou o primeiro set com um 25 a 23.

Agora com a dianteira na partida, o time treinado pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, manteve a toada na segunda parcial ao controlar o ritmo do jogo na Arena sem deixar os santo-andreenses à vontade. Estando na frente durante a maior parte da etapa, o Suzano não teve grandes problemas para fazer 2 sets a 0, com um 25 a 22. O set final apresentou o mesmo cenário e o time mandante confirmou a superioridade com um 25 a 18, garantindo-se em sua segunda semifinal estadual consecutiva.

O líbero Gian, cuja última atuação havia sido ainda na terceira rodada do Estadual em virtude de uma fratura no dedo menor da mão direita, destacou a felicidade em voltar a ajudar a equipe em quadra. "Fico muito contente. Eu e a comissão trabalhamos bastante para que eu pudesse voltar o mais rápido possível e ajudar o time a conquistar essa vaga", relatou.

Por sua vez, Magoo explicou que independentemente do adversário, o Suzano está pronto para lutar pela vaga na final. "Por tudo que foi no passado e pelo que vem fazendo no projeto atual, Suzano é uma grande vitrine do voleibol nacional, então temos uma responsabilidade grande com a qual temos que conviver. Temos grandes objetivos e vamos lutar para atingi-los", reforçou.

O Suzano abre a série semifinal fora de casa na próxima segunda-feira (09/10), contudo, a segunda partida será disputada na noite da próxima quarta-feira (11/10), na Arena Suzano. Os ingressos estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.