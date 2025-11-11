Suzano Vôlei volta a vencer Sesi em Bauru e chega ao G4 da Superliga

O Suzano Vôlei entrou no G4 da Superliga 2025/26 na última segunda-feira (10/11) ao derrotar o Sesi Bauru fora de casa por 3 sets a 1 (18x25 | 25x19 | 20x25 | 20x25) na Arena Paulo Skaf, chegando a nove pontos e três vitórias em quatro partidas no campeonato nacional.



O principal destaque do time de Cezar Douglas em seu segundo resultado positivo consecutivo fora de casa foi o oposto Guilherme Sabino, autor de 25 pontos contra os bauruenses e escolhido melhor atleta em quadra na terceira vitória do Suzano em clássicos contra o Sesi nesta temporada. Agora, o Suzano volta às quadras no próximo dia 17 (segunda-feira), às 18h30, contra o Itambé Minas, novamente longe de seus domínios, em Belo Horizonte (MG).



Reeditando a semifinal do último Campeonato Paulista, Suzano e Sesi entraram em quadra em alta para um clássico direto pelas primeiras posições da Superliga. Os baurenses, invictos no nacional, buscavam manter a sequência de triunfos ao passo que a equipe da Grande São Paulo, vinda de triunfo no Sul sobre o Joinville, visava uma vitória para chegar à 4ª colocação da liga. Portanto, a promessa era de alta voltagem em quadra e os suzanenses entregaram logo no início de partida.



Logo no início do confronto, o ponteiro Gabriel Pessoa encaixou grande sequência de saques para abrir vantagem aos visitantes que, intensos no ataque e precisos no jogo de rede, administraram a liderança no placar para fazer 25 a 18 e começar o confronto na frente. Na parcial seguinte, o Sesi equilibrou as ações e empatou a partida com um 25 a 19, deixando o jogo em 1 set a 1.



Se os bauruenses, ao lado de sua torcida, esperavam iniciar uma reação na Arena Paulo Skaf ao acelerar o jogo, o Suzano buscou diminuir os erros de saque para reassumir o comando das ações. E no combate de estratégias e posturas, melhor para o atual vice-campeão paulista.



Mexendo em sua equipe, o técnico Cezar Douglas recolocou o Clube do Alto Tietê na partida ao ajustar os bloqueios e redesenhar o jogo defensivo com a troca dos líberos, de Taichi para Luiz. Isso, junto à noite inspirada do oposto Sabino e dos ponteiros Robert e Gabriel Pessoa, foi determinante para o time azul desempatar na terceira etapa com um 25 a 20 e repetir a dose no quarto set para vencer a partida e chegar ao G4 da Superliga.



Cezar Douglas destacou a solidez suzanense para dominar um adversário direto em seus domínios e conquistar três pontos em Bauru. "Quando se tem uma equipe de qualidade do outro lado, é necessário estar sempre ligado em quadra e o nosso principal mérito foi manter o controle do jogo quando o Sesi cresceu em quadra. Voltaremos para Suzano com três pontos e um resultado positivo que vai fazer a diferença na fase mais decisiva da liga", apontou.