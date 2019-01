Suzano volta a ter representante no Campeonato Paulista de futebol

Após quatro anos, Suzano voltará ao cenário do futebol profissional do Estado de São Paulo. A cidade estará representada na Série B do Campeonato Paulista, correspondente à quarta divisão, com a equipe do União Suzano Atlético Clube (Usac). Ainda não há data para a estreia, mas o torneio vai começar em abril. A inclusão do clube na competição foi confirmada na tarde desta terça-feira (29/01) pelo Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol (FPF), durante audiência na sede da entidade, na capital.

O fator preponderante foi a disponibilidade do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, localizado no Jardim Colorado, com todos os laudos e documentos necessários que atestam o atendimento aos critérios estabelecidos. Participaram do encontro o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o presidente do Usac, João Oliveira, e o diretor do clube, Jorge Firmo.

Até o momento, 38 times já foram aprovados pela FPF para participarem da Série B do Campeonato Paulista deste ano. No entanto, ainda não foram definidos oficialmente os seis grupos regionalizados da primeira fase da competição. É provável que o clube suzanense enfrente adversários de Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guaratinguetá – estes dois últimos do Vale do Paraíba.

De acordo com o secretário, a cidade cumpriu seu papel de garantir toda a infraestrutura necessária no Suzanão. Depois de promover uma revitalização em todos os setores e garantir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a pasta também conseguiu os laudos positivos da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, que, inclusive, foram entregues à FPF durante a audiência de terça-feira. Entre os 11 itens verificados estão para-raios, caixas d’água, banheiros, vestiários, refletores e arquibancadas. A vistoria mais recente ocorreu no último sábado (26/01).

“Esta é uma notícia muito importante para Suzano. Desde 2015 não tínhamos um representante na competição. Estamos felizes com esse resultado, pois fizemos a nossa parte, de garantir a infraestrutura necessária. Agora desejamos sorte ao Usac, que é o time da cidade que está inscrito na FPF, e esperamos que mantenham um time de qualidade para continuar no torneio”, destacou Marin Júnior.

O estádio será utilizado apenas para os jogos oficiais e para reconhecimento de campo, que geralmente acontece na véspera ou dias antes, mas não para treinos. O Usac disputará o torneio com um elenco Sub-23, ou seja, com jogadores menores de 23 anos, que é a idade limite estabelecida para a Série B do Campeonato Paulista.

Copa São Paulo

Ainda segundo o secretário, o fato de ter uma equipe participando de uma competição oficial poderá credenciar Suzano a ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, que ocorre sempre em janeiro e reúne novos talentos do futebol de todo o Brasil. A última edição terminou na sexta-feira passada (25), com 120 times participantes e o título conquistado pelo São Paulo Futebol Clube.

“Mesmo que uma cidade tenha o estádio com a infraestrutura adequada, um dos critérios da FPF para escolher a sede é justamente o município ter uma equipe participando de algum campeonato profissional. Então, com o estádio revitalizado e o Usac na Série B, é quase certo que, depois de anos, Suzano volte a receber jogos da Copa São Paulo, que era tão tradicionais por aqui”, finalizou.