Técnico confirma saída de Messi do PSG, mas clube cita 'erro' em declaração

Lionel Messi pode estar de saída do PSG. O técnico Christophe Galtier afirmou, durante entrevista, que o argentino fará sua despedida contra o Clermont neste sábado (3), às 16 horas (de Brasília). A declaração, no entanto, foi desmentida logo depois pelo clube francês.

“Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont “, afirmou o técnico, nesta quinta-feira (1°).

“Christophe Galtier errou quando disse que a partida contra o Clermont seria a última de Messi no Parque com o PSG nesta temporada”, comunicou o clube, em seguida.

A declaração do treinador foi um indício de que Messi pode estar de saída do clube francês, mas não caiu bem. Apesar disso, o futuro do argentino segue incerto.

De acordo com a emissora de televisão ESPN, o Barcelona quer levar Messi de volta ao clube. O Al Hilal, da Arábia Saudita, também tem interesse e poder aquisitivo para contratar o craque de 35 anos.

O Inter Miami, da MLS, também pode apresentar uma oferta, de acordo com a emissora. Outro possível destino é o Newell’s Old Boys, clube argentino que formou o craque.

Pelo PSG, Messi atuou 74 vezes, marcou 32 gols e conquistou três títulos: Campeonato Francês (duas vezes) e um Troféu dos Campeões.