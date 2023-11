Técnico Magoo revela pedido de Ashiuchi para time 'dar passo à frente'

“O pedido do prefeito na primeira reunião foi de dar um passo à frente, queria chegar às finais. Ano passado, o Suzano esteve nas semifinais e esse ano queria chegar à final, e conseguimos. Essa responsabilidade é em relação ao que está sendo trabalhado e baseado no histórico que o time teve no ano passado. É importante trabalhar com pessoas que pensam grande, é um caminho para o nosso objetivo”, disse o técnico.

A entrevista ocorreu na última terça-feira no DS Entrevista.

Ele também comentou sobre a final do Paulista, onde o Suzano vencia por 2 sets a 0, mas cedeu a virada e perdeu o título.

“A gente alerta os atletas. Quando vai começar o set a gente fala: ‘os caras só têm uma forma de voltar para o jogo, eles vão arriscar tudo, é tudo ou nada para eles, precisamos ter tranquilidade para se segurar’. Eles foram muito felizes nos saques, sacaram muito bem. A gente não teve a tranquilidade de lidar com essa pressão. Isso faz parte, é aprendizado para todo mundo”, conta.

Sobre o time, Magoo contou que a estrutura do está melhorando com o tempo. “A estrutura vem melhorando, claro que isso demanda um tempo. Tudo é dinheiro. Não é simples montar uma estrutura, ainda mais para um time que quer estar entre os primeiros colocados, mas as pessoas vêm trabalhando para que a melhora ocorra. Isso é o mais importante: ter a lucidez, a paciência, trabalhar passo a passo, o time vem melhorando na estrutura”, diz.

O comandante falou sobre o surgimento do jovem Gabriel Bieler, de 21 anos, que assumiu a titularidade após a lesão de Rodriguinho. “No primeiro jogo das quartas, contra Santo André, o Rodriguinho sentiu o joelho, um incômodo que ele não conseguia ter impulso. Logo no início ele falou que não ia conseguir e aí o Bieler entrou. Ele jogou esse jogo complicado, que tínhamos a responsabilidade, mas vencemos de 3 a 0, independentemente de jogando bem ou mal, nós vencemos. Em um momento o Rodriguinho quebra o dedo e o menino entra de novo e joga muito bem”.

O técnico do Suzano Vôlei, Fabiano Ribeiro, mais conhecido como Magoo, disse nesta semana que, em reunião com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o chefe do Executivo pediu para que o time “desse um passo à frente” nesta temporada.