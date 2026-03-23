Thiago Constância deixa Usac após rebaixamento: 'Não foi como desejei'

O técnico Thiago Constância está de saída do União Suzano Atlético Clube (Usac). Após o fim da Série A3, que terminou com o rebaixamento do time suzanense para a Série A4 do ano que vem, o contrato do treinador se encerrou.

Em suas redes sociais, o treinador se despediu do clube e afirmou que a passagem não foi como o planejado.

“Gostaria de agradecer por vivenciar essa oportunidade. Não foi da forma que arquitetei, esperei e, de maneira alguma, desejei. Acertei, errei, como qualquer profissional e ser humano”, disse o treinador.

O técnico ainda agradeceu à diretoria do clube e aos demais envolvidos no trabalho. “Agradeço à diretoria, ao grupo de atletas e à comissão altamente comprometida com quem trabalhei”, finalizou Thiago.

Até o fechamento desta reportagem, o Usac não se posicionou oficialmente sobre a saída do treinador.

Retrospecto

No comando técnico do Usac, Thiago Constância esteve nas 15 partidas da Série A3 deste ano. Foram conquistados apenas cinco pontos, com uma vitória e dois empates, além de 13 derrotas.

O Usac foi rebaixado com uma rodada de antecedência e ficou na lanterna da competição. A equipe marcou 10 gols e sofreu 28, sendo a pior defesa e o 2º pior ataque da Série A3.

A única vitória do Usac foi contra a Itapirense, em casa, por 3 a 1. Os empates foram contra o São Bernardo, fora de casa, em 1 a 1, e Bandeirante, em casa, por 0 a 0.