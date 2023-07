Time do Suzano Vôlei é apresentado para temporada 2023-2024

O Suzano Vôlei apresentou, na noite desta quarta-feira (26), os atletas e comissão técnica que vão compor o elenco para a temporada 2023-2024.

A grande novidade é Fabiano Preturlon Magoo. Com passagens por equipes importantes da Ásia e da Arábia Saudita, e também pela seleção brasileira sub-19, o treinador é natural de Curitiba, tem 52 anos e estava no Kuwait.

Em sua apresentação, o treinador falou das expectativas para realizar os trabalhos pelo clube.

"Estamos preparados para enfrentar os desafios que surgirem. Nossos atletas têm se preparado e fortalecido o espírito de equipe. Sabemos que a jornada será desafiadora com equipes difíceis e talentosas que teremos pela frente. Expectativa de trabalho duro, determinação e paixão pelo esporte. A temporada promete ser emocionante e estamos ansiosos", disse Magoo.

Vão compor o elenco os ponteiros Yago Dutra, Baesso, Hiago e Daniel Muniz; os centrais David, Judson, Pedrosa, Riad e Lucas Fonseca; os levantadores Rodriguinho e Bieler; os opostos Guilherme Sabino e Jonadabe; e os líberos Gian e Taichi.

Além de apresentar a equipe principal, o Suzano Vôlei apresentou a equipe sub-20.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) destacou o trabalho realizado para colocar o Suzano Vôlei no lugar em que ele merece estar: no topo do voleibol brasileiro.

“Sempre idealizamos e sonhamos depois de décadas a volta de um time que levasse o nome da cidade de Suzano. Suzano tem mais do que um time, tem a parceria de empresas, de solidariedade. Suzano é uma cidade solidária, das flores, tem um capítulo muito especial que é o vôlei. Estamos formando uma família, um time, um grupo muito vitorioso”, destacou o prefeito.