Time São Paulo Paralímpico encerra Jogos Parapan-Americanos com 98 medalhas

O Time São Paulo Paralímpico encerrou, nesta segunda-feira (27), as disputas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, com 98 medalhas conquistadas, sendo 55 de ouro, 26 de prata e 17 de bronze. As conquistas foram cruciais para a vitória do Brasil com 343 medalhas no total, a melhor pontuação da história.

Das 343 medalhas brasileiras, foram 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. A segunda colocação ficou com os EUA (55 ouros, 58 pratas e 53 bronzes), seguidos pela Colômbia (50 ouros, 58 pratas e 53 bronzes).

As conquistas na capital chilena superaram o número de medalhas obtidas nos Jogos de Lima 2019, quando o Brasil subiu 308 vezes ao pódio, com 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes. Desde o Parapan do Rio 2007, o Brasil termina no topo do quadro de medalhas.

"O Time São Paulo conquistou quase 100 medalhas e se consagrou, mais uma vez, como um elemento crucial para o sucesso histórico do Brasil , que alcançou o maior número medalhas já conquistadas nos Jogos Parapan-Americanos. Os atletas do Time SP, por sua vez, conquistaram número recorde de medalhas de ouro, só perdendo para o próprio Brasil e, por apenas uma medalha, para os EUA, evidenciando o impacto positivo do apoio do Governo de São Paulo ao esporte paralímpico. São conquistas notáveis do Time SP que reforçam sua posição como um time de destaque de alto rendimento. Parabenizamos os atletas brasileiros pela vitória!", destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

O Time SP foi criado Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2023, conta R$ 6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 106 atletas de 14 modalidades, que têm representado o Estado e o País em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano. Deste total de atletas, 61 integraram a delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos.

Os 61 atletas disputaram provas nas modalidades de atletismo, bocha, ciclismo, halterofilismo, judô, natação, taekwondo e tênis de mesa no Parapan. As 98 medalhas conquistadas representam cerca de 30% do quadro geral de medalhas do Brasil.

A próxima edição dos Jogos Parapan-Americanos será em Barranquila, na Colômbia, em 2027. Em 2024, acontecerão os Jogos Paralímpicos de Paris, que também contarão com a presença de atletas do Time São Paulo.