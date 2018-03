Tite convoca atletas para amistosos contra Rússia e Alemanha

A Seleção Brasileira foi convocada para os amistosos contra Rússia e Alemanha na manhã desta segunda-feira (12) com três novidades na lista. Após o anúncio dos 25 jogadores escolhidos, o técnico Tite falou com os jornalistas presentes no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, e comentou sobre os novatos Neto, Talisca e Willian José.

"As oportunidades vão surgindo a cada atleta. Todos os atletas continuam sendo avaliados, e grandes momentos como os de Willian José e Talisca, que trazem componentes diferentes. Willian José faz duas grandes temporadas na Real Sociedad, desenvolvimento grande como atleta, com jogo combinado. Talisca tem finalização de média distância, bola aérea, imposição física que pode emprestar virtude contra defesas com linha de cinco ou quatro. Isso não quer dizer que Giuliano, Lucas Lima e Diego estão fora. Absolutamente. Não há uma situação definitiva, há margem de disputa", declarou o treinador.

Tite também foi questionado sobre as dúvidas para a lista final para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador voltou a afirmar que todos estão sendo observados e seguem como opção.

"Não tenho dúvidas, tenho oportunidades. Há 15, 16, 17 atletas, que pelo alto nível na Seleção e nos clubes, estão encaminhados na Copa. E existem outros que estão disputando. Geromel, Rodrigo Caio, Gil, Jemerson estão brigando. E só vai ser decidido lá na frente. Há um encaminhamento para Thiago, Marquinhos e Miranda. Na lateral tem Alex Sandro, Filipe Luís e Marcelo, três que jogam muito. Há o encaminhamento de alguns, mas com características diferentes, atletas que brigam. Lucas Lima, Diego, Luan, Giuliano, Rodriguinho, estão brigando. O momento pode determinar sua convocação", destacou.

Os convocados por Tite defenderão a Seleção Brasileira nos jogos contra Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e contra Alemanha, dia 27, em Berlim.