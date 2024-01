Torcedor comemora aniversário com bolo do Aster Itaquá

O torcedor Anderson Braga comemorou seu aniversário de 26 anos de uma forma especial: com um bolo decorado do Aster Itaquá, time de sua cidade foi sensação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O itaquaquecetubense explicou que a ideia veio após o time se classificar em primeiro do Grupo 23 e eliminar o atual bicampeão Palmeiras. “Fui em alguns jogos do Aster, inclusive em Barueri contra o Palmeiras, e pensei que seria muito legal fazer em homenagem a eles pela classificação e pela campanha. O Aster é o time sensação do momento”, conta.

Anderson tem uma confeitaria por encomenda em parceria com a irmã. “Isso facilitou. Ela fez o bolo e eu fiz a decoração. A ideia veio por pura emoção”, explicou o torcedor.

Ele explicou que sempre teve confiança nas classificações do time de Itaquá, mesmo contra o forte Palmeiras. “Sempre estive confiante de quanto o time do Aster era bom, desde quando descobri que seria sede. Sempre acreditei na classificação tanto na fase de grupos quanto contra o Palmeiras”.

Torcedor do São Paulo, Anderson afirmou que torceria para o Aster em um possível confronto entre as duas equipes. “Eu torceria para o Aster. Eles (São Paulo e Aster) poderiam ter se enfrentado em uma possível final e a minha torcida iria para o time da minha cidade”. Hoje, o time de Itaquá é o segundo time do coração de Anderson.