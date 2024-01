Torcida do Aster Itaquá vai ao jogo contra o Flamengo em 15 ônibus fretados

Com a ajuda de empresários de Itaquaquecetuba, os torcedores do Aster Itaquá conquistaram, mais uma vez, transporte para levá-los ao jogo contra o Flamengo nesta sexta-feira (19), em Osasco, pelas quartas de final da Copinha. Quinze ônibus fretados sairão às 14h30 do Largo Vila São Carlos com destino ao Estádio José Liberatto.



Pelo menos três mil torcedores são esperados para a caravana. O jogo tem seu início marcado às 19h e a abertura dos portões ocorre duas horas antes. A torcida do Aster vai entrar pelo portão 4, que é a entrada principal do estádio, e ficarão nos setores sul e oeste.



O ônibus e a entrada para o jogo são gratuitos, sem necessidade de reservar ingresso. Vale ressaltar que não é permitida a entrada no estádio de torcedores com camiseta de outros times, fogos de artifício, bandeiras, faixas, água, cerveja e guarda-chuva.



"O jogo do Aster desta sexta vale vaga na semifinal. O time está fazendo história e é a sensação de Itaquaquecetuba. Todos estão querendo acompanhar o clube e trazer essa vitória para casa", disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.



"A ansiedade para esse jogo está a mil. Estou muito orgulhoso dessa garotada empenhada, que está levando a cidade a um outro patamar de reconhecimento. Agradecemos aos patrocinadores que nos ajudaram a garantir o transporte dos torcedores para apoiar o Aster", completou o prefeito Eduardo Boigues.