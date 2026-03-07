Torcida do Palmeiras, em Suzano, vai se reunir para acompanhar final do Paulista

A torcida do Palmeiras, em Suzano, vai se reunir para acompanhar a final contra o Novorizontino, neste domingo.
O evento é organizado pelo Consulado do Palmeiras, em Suzano, e promete receber torcedores do Verdão da cidade e de todo o Alto Tietê.
Será o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, “em um momento de união, confraternização e apoio ao nosso Verdão”, informou o presidente do Consulado Renato Félix, o Renatinho.
O encontro da torcida palmeirense será neste domingo (8 de março), às 18h30, na Rua Diamante, 695 – Bairro Monte Cristo.
“O objetivo do evento é reunir a coletividade palmeirense da cidade para assistir à partida juntos, fortalecendo o espírito esportivo entre torcedores, amigos e famílias apaixonadas pelo Palmeiras”, disse.