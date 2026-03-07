Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sábado 07 de março de 2026

Jornal Diário de Suzano - 06/03/2026
Esportes

Torcida do Palmeiras, em Suzano, vai se reunir para acompanhar final do Paulista

Encontro da torcida palmeirense será neste domingo (8 de março), às 18h30, na Rua Diamante, 695 Bairro Monte Cristo

07 março 2026 - 08h52Por DE SUZANO
Palmeirenses têm tradição de se reunir em jogos decisivosPalmeirenses têm tradição de se reunir em jogos decisivos - (Foto: Divulgação/Consulado do Palmeiras)

A torcida do Palmeiras, em Suzano, vai se reunir para acompanhar a final contra o Novorizontino, neste domingo.
O evento é organizado pelo Consulado do Palmeiras, em Suzano, e promete receber torcedores do Verdão da cidade e de todo o Alto Tietê.
Será o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, “em um momento de união, confraternização e apoio ao nosso Verdão”, informou o presidente do Consulado Renato Félix, o Renatinho.
O encontro da torcida palmeirense será neste domingo (8 de março), às 18h30, na Rua Diamante, 695 – Bairro Monte Cristo.
“O objetivo do evento é reunir a coletividade palmeirense da cidade para assistir à partida juntos, fortalecendo o espírito esportivo entre torcedores, amigos e famílias apaixonadas pelo Palmeiras”, disse.