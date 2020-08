Três jogos fecham segunda rodada da Série A do Brasileirão

Nesta quinta-feira (13), três jogos fecham a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Morumbi, às 19h15 (horário de Brasília), jogam São Paulo e Fortaleza. O duelo de tricolores marca o encontro do técnico Rogério Ceni contra o time em que é ídolo da torcida. A equipe cearense perdeu na estreia, por 2 a 0, para o Athletico Paranaense. Já os paulistas debutam na competição, pois o confronto com o Goiás foi adiado pela primeira rodada após 10 jogadores do Esmeraldino serem diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19).

O segundo jogo de quinta é Internacional e Santos, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Colorado venceu o Coritiba por 1 a 0 fora de casa, e agora tenta a segunda vitória consecutiva dentro de Porto Alegre. O Santos de Cuca, por sua vez, empatou com o Bragantino, por 1 a 1, na Vila Belmiro.

Fechando a noite, o Vasco estreia em São Januário, às 20h (horário de Brasília), contra o Sport. Na primeira rodada, o time do técnico Ramon folgou porque o jogo com o Palmeiras foi adiado por conta das finais do Paulista. O Gigante da Colina trouxe cinco reforços para o Brasileirão, o último deles o lateral-esquerdo Neto Borges, emprestado do Genk (Bélgica). O Leão pernambucano tenta mais um resultado positivo, porque venceu o Ceará, por 3 a 2, na Ilha do Retiro na rodada inicial.