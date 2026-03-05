Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

União Barbarense vence e deixa Usac perto do rebaixamento

Partida terminou em 3 a 0 nesta quarta-feira (4)

05 março 2026 - 15h17Por Gabriel Vicco - da Redação
União Barbarense fez 3 a 0 no UsacUnião Barbarense fez 3 a 0 no Usac - (Foto: Bruno Zancan/União Barbarense)

O União Barbarense bateu o União Suzano Atlético Clube (Usac), por 3 a 0, e deixou o time suzanense mais próximo do rebaixamento para a Série A4 do Campeonato Paulista. A partida aconteceu nesta quarta-feira (4), em Santa Bárbara d'Oeste.

Os gols da vitória foram marcado por Vitão, na etapa inicial, e Daniel e Ricardinho, no 2º tempo do jogo.

Com o resultado, o União Barbarense chegou a 19 pontos e subiu para a 5ª posição, se consolidando no grupo que se classifica para a próxima fase da Série A3.

Por outro lado, o Usac se complicou ainda mais na tabela, seguindo na lanterna da competição. A equipe suzanense tem apenas cinco pontos em 11 jogos, com uma vitória e dois empates. Restam quatro jogos para o fim da primeira fase da Série A3.

A próxima partida do Usac é no sábado (7), às 10 horas, contra o Paulista de Jundiaí, no Suzanão.