União é derrotado pelo Grêmio e dá adeus à Copinha 2018

Chegou ao fim nesta segunda-feira (8), a participação do time sub-20 do União Mogi na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A equipe do técnico Chila foi derrotada pelo Grêmio por 3 a 0, e está fora da disputa.

Debaixo de muita chuva, o Grêmio começou ditando o ritmo das ações e não demorou muito para abrir o placar. Aos 14 minutos, depois de jogada pela esquerda Da Silva fez o primeiro dos visitantes: 1 a 0. O União não conseguia furar a defesa gaúchae via o adversário crescer em campo. Aos 33 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Grêmio. Na cobrança, Tetê fez 2 a 0. O tricolor gaúcho continuava chegando com perigo ao gol de Gabriel Bottan, mas o arqueiro unionista, destaque do time na partida, fazia boas defesas evitando mais gols do time do Sul.

Na volta dos vestiários, logo aos cinco minutos,Tetê, anotou mais um para o Grêmio: 3 a 0. Depois do gol, os mogianos até tentaram diminuir o prejuízo, mas sem sucesso. A grande chance do União veio aos 30 do segundo tempo, quando o lateral Ceará, de cabeça, mandou a bola na trave. Fim de jogo: 3 a 0 Grêmio.

Com o resultado, o União terminou a Copinha na quarta colocação do Grupo 30 com 1 ponto em 3 jogos. O Bragantino-SP, terceiro, também foi eliminado com 3 pontos em 3 jogos. Grêmio-RS - primeiro colocado com 7 pontos em 3 jogos- e Trindade-GO–segundo com 5 pontos em 3 jogos - garantiram vaga na próxima fase da competição.