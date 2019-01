União Mogi faz ‘duelo da vida’ nesta quinta contra o Santos para passar de fase

Dividindo a 1ª colocação do grupo 25 com o São Caetano, com quatro pontos ganhos cada um, o União Mogi precisa de pelo menos um empate ou, melhor ainda, de uma vitória contra o favorito Santos para seguir em frente (2ª fase) na Copa São Paulo de Juniores 2019. Mas, o clube mogiano sabe que o duelo não será nada fácil. Isso porque para o Santos só interesssa a vitória, já que tem três pontos ganhos e é o último jogo da 1ª fase. O jogo decisivo acontece nesta quinta-feira (10), às 19h30, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

O União Mogi só depende de si para se classificar. No primeiro jogo na Copinha, o time empatou por zero a zero com o São Caetano. Já na segunda partida venceu o Sergipe (eliminado), nos instantes finais, aos 48 minutos, por 1 a 0, com gol do meia Jorge.

Assim, o União Mogi entra em campo hoje com um ponto de diferença do Santos, atual terceiro colocado do grupo, que venceu do Sergipe de 5 a 1 e depois perdeu para o São Caetano por 2 a 1.

O empate ou a vitória já resolve para o time mogiano. Outra forma de classficação é caso o São Caetano tropece contra o Sergipe. Se o time azul perder, o União também pode perder, mas a disputa de quem passa ficará pelos critérios de gols marcados e sofridos.

E o União de Mogi terá o privilégio de começar a partida sabendo os resultados que podem o garantir na próxima fase da Copa São Paulo, já que o São Caetano enfrentará o Sergipe, às 17h15, também no Nogueirão.

Os dois primeiros colocados da chave avançam para a 2ª fase do torneio, quando enfrentarão times do Grupo 26, que tem sede em Guarulhos, e reúne as equipes do Flamengo-SP, Guarulhos, Coritiba e Madureira.

Esquema Especial de Segurança

O Nogueirão terá um esquema especial de segurança para esta terceira rodada Copinha. A expectativa é de um grande público no estádio, que tem capacidade para 7.324 torcedores. A Polícia Militar reforçará o efetivo no interior do Nogueirão e também nas proximidades, com o apoio de equipes da Força Tática e da Rocam de batalhões do Alto Tietê. A Guarda Municipal fará o apoio às ações de segurança.