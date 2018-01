União Mogi fica no empate contra o Trindade na estreia da Copinha

A equipe do União Mogi das Cruzes estreou com um empate na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Jogando diante de um público de apaixonadamente 4.000 pessoas, que estiveram presentes no Nogueirão, o time mogiano ficou no 1 a 1 contra o Trindade de Goiás. O gol unionista foi marcado pelo atacante Damasceno aos 44 minutos do segundo tempo.

O jogo começou com as equipes se estudando muito. Aos 10 minutos, numa bobeira da zaga unionista, os goianos abriram o placar depois do gol contra do zagueiroDavid do União, 1.a.0 Trindade. O gol acordou o time da casa, que começou a se lançar mais ao ataque, mas encontrava dificuldades para furar a defesa adversária. Sem muitas chances de gol, o jogo foi para o seu intervalo com os goianos em vantagem.

Na volta do intervalo, o União veio cm uma postura diferente e, logo aos quatro minutos, o lateral-esquerdo Daniel de cabeça, quase deixou tudo igual. O lance deu ânimo aos mogianos, que levaram perigo ao gol do Trindade em dois chutes de fora da áreado volanteBoca, mas a bola foi para fora. A equipe da casa dominava o jogo e seguia buscando o empate. Tanta persistência deu resultado aos 44 minutos. O meia Guilherme Sitoo cobrou falta m direção a área e , no bate e rebate, a bola sobrou livre para o atacante Damasceno mandar para a rede, 1 a 1. Na sequência, o árbitro apitou o fim do jogo: 1 a 1.

O União volta a campo na próxima sexta-feira, 5, às 19 horas, contra o Bragantino-SP. O Trinidade, às 21 horas, encara o Grêmio-RS. Os dois jogos serão no Nogueirão e com entrada gratuita.