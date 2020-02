União Mogi realiza hoje 2ª etapa de peneira para time feminino

A segunda etapa do processo de seleção de atletas para o time feminino do União Mogi ocorre hoje, às 14 horas, no campo do Grêmio Esportivo de Veteranos de Itaquaquecetuba, localizado no bairro Vila Japão. As atletas selecionadas vão disputar o Campeonato Paulista de futebol feminino de 2020, que começa em abril.

Na primeira etapa, realizada no campo do Centro Esportivo do Socorro, em Mogi das Cruzes, reuniu aproximadamente 50 atletas, onde 15 jogadoras foram selecionadas e continuam sob avaliação do técnico Elias Teixeira - ex-técnico do Usac.

A exigência é de que as jogadoras tenham acima de 16 anos e apresentem o RG original na hora da avaliação.

Uma das selecionadas para a próxima etapa é Giulia Araki, de 20 anos. A atleta diz que sempre sonhou em seguir a carreira de jogadora de futebol. Com passagens por clubes de São Paulo, a atleta enxerga a peneira como uma oportunidade de realizar esse sonho.

"Estou contente com o resultado da seletiva. Me preparei para esse momento e agora é conseguir demonstrar um bom futebol e ganhar visibilidade", conta.

O técnico Elias Teixeira, que treinou, além do Usac, o Centennial - PR e Matão - SP, afirma ter boas expectativas para o campeonato, e conta com a adaptação rápida das atletas.

"Temos esperança que faremos um bom campeonato, vamos implementar nossa filosofia para colher frutos ao longo do ano", disse Teixeira.

Campeonato

O Campeonato Paulista de futebol feminino tem data para iniciar em abril de 2020. A competição terá 16 equipes e contará com potências do cenário do futebol paulista feminino, como São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária e Corinthians, o atual campeão.