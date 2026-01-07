União Mogi vence e está classificado para a segunda fase da Copinha

O União Mogi venceu o Centro Olímpico por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (07/01), e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e contou com a presença de cerca de 2,5 mil espectadores.

No outro jogo da rodada, o Fortaleza bateu o Confiança (PB), por 4 a 2, e também garantiu a vaga para a sequência da competição. Com o resultado, a equipe cearense assumiu a liderança do Grupo 23 da Copinha, no número de gols marcados.

Neste sábado (10/01), União Mogi e Fortaleza se enfrentam a partir das 15h15, para disputar o primeiro lugar do Grupo 23. Antes, às 13h, Centro Olímpico e Confiança (PB), já eliminados, se despedem da competição. A entrada para acompanhar as partidas é gratuita e os torcedores devem reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br.

Na primeira partida desta quarta-feira, o União Mogi venceu o Centro Olímpico, em um jogo muito disputado. Pedro Aquino fez o único gol do jogo, ao 17 minutos do primeiro tempo, com um chute forte, de fora da área. A bola bateu no travessão e pingou dentro do gol.

A partir do gol, a equipe paulistana pressionou os mogianos, mas não conseguiu furar a boa defesa do União Mogi, que garantiu a segunda vitória na Copinha, mantendo 100% de aproveitamento e assegurando a classificação.

Já o Fortaleza se impôs desde o começo contra o Confiança (PB), no segundo jogo do dia. Lucas Emanuel, de pênalti, Caio Wesley e Cauã Rocha abriram vantagem para os cearenses. Ainda no primeiro tempo, Giovani descontou para o time paraibano.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada, com chances para ambas as equipes. O Fortaleza marcou o quarto gol no final, com Rafael Vaz, e, nos acréscimos, Neto fez o segundo do Confiança (PB).

A realização da Copa São Paulo de Futebol Júnior no município envolve a atuação integrada da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a participação das secretarias de Esportes e Lazer, Segurança, Saúde e Bem-Estar, Serviços Urbanos e Zeladoria, Mobilidade e Trânsito, além do Semae, garantindo organização, segurança e conforto ao público.

Considerada a maior competição de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Após cinco anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes voltou a apoiar financeiramente a realização do torneio, reforçando a política municipal de incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.