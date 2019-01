União Mogi vence o Sergipe por 1 a 0 e pode se classificar para a 2ª fase contra o Santos

Em um jogo truncado, com poucas chances de gol, o União Mogi venceu o Sergipe nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, por 1 a 0 na Copa São Paulo de Juniores. O resultado deixou a equipe com quatro pontos no Grupo 25, que é composto também pelo São Caetano e pelo favorito Santos. O jogo, válido pela segunda rodada e penúlimo da 1ª fase da Copinha, aconteceu na tarde desta segunda-feira (7) no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

A partida se encaminhava para o empate sem gols, seria o segundo jogo do União com o mesmo resultado - na primeira rodada empatou por zero a zero com o São Caetano -, quando o meia Jorge, da equipe anfitriã, arriscou de longe e marcou um golaço, contando com um “frango” do goleiro do Sergipe, que deixou a bola passar por debaixo das pernas.

Agora, o União encara o Santos na quinta-feira (10), ás 19h15, no Nogueirão. Já o Sergipe enfrentará o São Caetano.