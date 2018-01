União sai na frente, mas sofre a virada do Bragantino nos acréscimos

A equipe sub-20 do União Mogi foi derrotada pelo Bragantino por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 30, da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O gol unionista foi marcado pelo meia Guilherme Sitoo em cobrança de falta.

Bem modificado em relação ao primeiro jogo – três alterações – o União começou tomando as ações da partida. Aos nove minutos, o meia Guilherme Sitoo, cobrou falta em direção à área, ninguém desviou, e a bola foi direto para o fundo do gol: 1 a 0 União. Apoiado por cerca de 5.000 torcedores, o alvirrubro mogianoseguiu pressionando o adversário. Aos 20 minutos, o goleiro do Bragantino saiu jogando errado, o atacante Damasceno roubou a bola e quase ampliou o placar.

Encurralado pela marcação alta do time da casa, a equipe de Bragança Paulista cometia muitas faltas e dava espaços ao ataque mogiano, que desperdiçava as oportunidades. Aos 28, o técnico Chila foi obrigado a substituir Ceará, lesionado, por Alex. Os visitantes só chegaram com perigo ao gol de Bottan aos 35 minutos, com uma bola na trave. Dessa forma, o União foi para os vestiários na frente.

Na volta do intervalo, o Bragantino veio melhor e o União encontrava dificuldades para impor o estilo de jogo do primeiro tempo. O alvirrubro era pressionado. Aos 21 minutos, a zaga do União falhou e Vinicius Ribeiro empatou: 1 a 1. Aos 47, o zagueiro David, do União, dividiu forte com o atacante do Braga, o árbitro assinalou a falta, e deu o cartão vermelho direto para o defensor mogiano. Na cobrança da infração, o goleiro Gabriel Bottan rebateu e Kaio fez o segundo dando números finais a partida: 2 a 1 Bragantino.

Com o resultado, o União cai para o quarto lugar da chave, com 1 ponto em 2 jogos. Na próxima rodada, o time de Mogi encara o Grêmio segunda-feira, 8, às 18h. Antes, às 16h, Bragantino-SP e Trindade-GO fazem a preliminar.