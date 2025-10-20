União Suzano anuncia contratação do treinador Thiago Constância

O União Suzano Atlético Clube (Usac) anunciou oficialmente, pelas redes sociais, Thiago Constância como o novo treinador da equipe profissional.
Segundo o time, o novo treinador tem ampla experiência “e uma visão moderna de futebol”.
“Thiago chega para liderar o projeto esportivo do clube, reforçando o compromisso com o trabalho, a disciplina e o desenvolvimento de nossos atletas”, informou o Usac.
Thiago, de 40 anos, é ex-jogador e atuou como atacante, vestindo as camisas de Guarani, Paraná Clube, Bragantino, Feyenoord, da Holanda, e o Dinamo Bucaresti, da Romênia. Seu último clube foi o Guaporé, em 2019.
O treinador chega ao clube após levar o Mauá até as semifinais da última Bezinha, quando acabou superado pelo Ecus.
Em categorias de base, ainda trabalhou no Nacional de Muriaé, Anapolina, Taquaritinga, Água Santa e Portuguesa. Também foi auxiliar no Itararé, Costa Rica EC e Patrocinense. Como treinador de equipe profissional, dirigiu o Flamengo de Guarulhos e o Mauá.
