Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

União Suzano anuncia contratação do treinador Thiago Constância

Segundo o time, o novo treinador tem ampla experiência "e uma visão moderna de futebol"

20 outubro 2025 - 15h45Por da Reportagem Local
União Suzano anuncia contratação do treinador Thiago ConstânciaUnião Suzano anuncia contratação do treinador Thiago Constância - (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) anunciou oficialmente, pelas redes sociais, Thiago Constância como o novo treinador da equipe profissional.

Segundo o time, o novo treinador tem ampla experiência “e uma visão moderna de futebol”.

“Thiago chega para liderar o projeto esportivo do clube, reforçando o compromisso com o trabalho, a disciplina e o desenvolvimento de nossos atletas”, informou o Usac.

Thiago, de 40 anos, é ex-jogador e atuou como atacante, vestindo as camisas de Guarani, Paraná Clube, Bragantino, Feyenoord, da Holanda, e o Dinamo Bucaresti, da Romênia. Seu último clube foi o Guaporé, em 2019.

O treinador chega ao clube após levar o Mauá até as semifinais da última Bezinha, quando acabou superado pelo Ecus.

Em categorias de base, ainda trabalhou no Nacional de Muriaé, Anapolina, Taquaritinga, Água Santa e Portuguesa. Também foi auxiliar no Itararé, Costa Rica EC e Patrocinense. Como treinador de equipe profissional, dirigiu o Flamengo de Guarulhos e o Mauá.

O Paulistão A3 de 2026 manterá a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. 

O formato consagrado foi mantido: as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, com as oito melhores avançando ao mata-mata. Quartas de final, semifinais e final serão disputadas em jogos de ida e volta, com o segundo confronto na casa do time de melhor campanha. Persistindo o empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Os dois finalistas conseguem o acesso à A2.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga
Vôlei

Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga

Suzano perde para o Vôlei Renata e fica com o vice do Paulista
Esportes

Suzano perde para o Vôlei Renata e fica com o vice do Paulista

Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista
Esportes

Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história
Esportes

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira
Esportes

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira
Esportes

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira