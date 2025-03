União Suzano define futuro na Série A3 contra o Desportivo Brasil neste sábado

O União Suzano joga neste sábado a partida que vale sua classificação no Paulistão Série A3. A equipe viaja para encarar o Desportivo Brasil. Todos os jogos serão às 15 horas por ser a última rodada da primeira fase.

Avançam os 8 primeiros colocados. Atualmente o Usac ocupa a 10ª posição, com 17 pontos. Na sua frente estão União São João, em 9º, com 19 pontos e Itapirense, com 19 também.

Para avançar, o Javali das Palmeiras precisa vencer e torcer por uma derrota dos dois rivais. O União São João recebe o Rio Preto, enquanto a Itapirense viaja até o ABC para encarar o São Bernardo.

Rodada atrasada

Na última quarta-feira o Usac enfrentou o XV de Jaú, em partida válida pela 8ª rodada competição, que estava marcada para o dia 16 de fevereiro, mas foi remarcada por conta da morte de Gabriel Popó, do XV de Jaú. O União Suzano foi derrotado, de virada, por 2 a 1.

Matheus Jesus abriu o placar com um gol de pênalti, aos 23 minutos. O Galo da Comarca marcou com Giovani e Mikael. O União Suzano chega na última rodada com chances remotas de classificação. A equipe somou 17 pontos até aqui, dois a menos que a Itapirense, o último do G-8. Além de vencer o Desportivo Brasil, em Porte Feliz, o Javali das Palmeiras precisa contar com tropeços da Itapirense e do União São João, que enfrentam Esporte Clube São Bernardo e Rio Preto, respectivamente.