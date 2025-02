União Suzano encara o Rio Preto e busca recuperação na Série A3 do Paulista

O União Suzano recebe, neste sábado (7), o Rio Preto, às 10 horas, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A partida é válida pela 7ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

A equipe quer voltar a vencer diante do seu torcedor, após três derrotas consecutivas. Na última rodada, o Javali das Palmeiras foi superado por 3 a 1 pelo Monte Azul, no Suzanão.

As três derrotas afastaram o time da zona de classificação para a segunda fase. Com apenas cinco pontos, o time ocupa a 13ª posição da competição. Além disso, a equipe precisa ficar atenta com a parte debaixo da tabela. Os dois últimos colocados caem para a quarta divisão. O Bandeirante, time que abre a zona do rebaixamento, tem quatro pontos, apenas um atrás dos suzanenses.