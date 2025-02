União Suzano entra em campo neste domingo contra o XV de Jaú

O União Suzano Atlético Clube (Usac) entra em campo neste domingo (16) para enfrentar o XV de Jaú, fora de casa, às 10 horas. O time de Suzano vem de vitória contra o Rio Preto por 1 a 0 e ocupa a 10ª posição. No regulamento do Paulistão A3 indica que os 10 primeiros avançam de fase.

Antes da vitória para o Rio Preto, o time vinha de três derrotas seguidas. Uma por 3 a 1 para o Monte Azul; 3 a 1 para o Catanduva; e 2 a 0 para o Sertãozinho. Já o XV de Jaú está abaixo na tabela e ocupa a 15ª posição.

Vitória

Na última rodada o Suzano venceu o Rio Preto por 1 a 0. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O Rio Preto teve mais ações no ataque no início, mas logo o União Suzano igualou e começou a chegar com perigo à área adversária. Aos 42 minutos, o Jacaré teve a chance de abrir o placar. Ala arriscou de fora da área, a bola bateu no braço de Jarles dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Junior Batata foi para a cobrança, mas mandou para fora.

O equilíbrio seguiu dando o tom na segunda etapa, com os dois times criando chances, mas pecando na pontaria.

Quando tudo caminhava para o empate, o União Suzano buscou a vitória já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Matheus Jesus cobrou falta na área, e o zagueiro Rafael Cardoso desviou de ombro para abrir o placar e garantir o triunfo dos donos da casa.