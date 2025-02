União Suzano perde do Monte Azul por 3 a 1 no Suzanão pela A3

O União Suzano perdeu a terceira consecutiva pela Série A3 do Campeonato Paulista. Jogando no Suzanão, o Javali das Palmeiras foi superado pelo Monte Azul, por 3 a 1, em partida disputada na tarde desta quarta-feira (5). O gol da equipe suzanense foi marcado por Jales Santana. Gui Sales (duas vezes) e Leandro Macedo marcaram para os visitantes.

A equipe do interior chegou aos 12 pontos e ocupa a terceira posição na classificação. Já o time de Suzano estacionou nos cinco pontos e pode cair na classificação até o fim da rodada.

O União Suzano volta a campo neste sábado (8), às 10 horas, também no Suzanão, contra o Rio Preto. No mesmo dia e horário, o Monte Azul joga fora de casa contra o Esporte Clube São Bernardo, em Mogi das Cruzes.