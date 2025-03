União Suzano recebe o Francana e tenta reação na Série A3 do Paulistão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta neste sábado, às 10 horas, o Francana, pelo Paulistão A3.

O Usac não vem em boa fase. O time perdeu mais um partida no meio de semana, desta vez para o Bandeirante de Birigui, jogando fora de casa, por 3 a 0.

O jogo foi no interior paulista. O time agora ocupa a 13ª posição. Os dois últimos (15º e 16º) caem de divisão. Os gols da partida foram marcados por Matheus Arjona, duas vezes, e Jackson Matos.

O Usac está com um jogo a menos. A partida contra o XV de Jaú foi remarcada após um atletoa do time de Jaú ter um mal súbito e morrer, antes do jogo. O Usac está com 11 pontos, o mesmo número que São Bernardo. O Francana hoje ocupa a 9ª posição.