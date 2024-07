União Suzano recebe o Oeste pelo returno da Copa Paulista

O União Suzano entra em campo nesta terça-feira (23) pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista, a primeira do returno. No Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, o Javali das Palmeiras recebe o Oeste, às 15 horas.

Em sua primeira participação na competição em toda a história, o time suzanense ainda não conseguiu vencer. Foram três empates e duas derrotas, números que colocam os suzanenses na lanterna do Grupo 5, com três pontos somados. Na última rodada, a equipe saiu perdendo por 2 a 0 para o Juventus, mas buscou o empate. O adversário é o quarto colocado, com cinco pontos. Uma vitória faria a equipe de Suzano saltar duas posições na chave.

Ecus

Quem se complicou de vez foi o Esporte Clube União Suzano (Ecus). No último sábado (20), o Leão do Colorado foi superado pelo Paulista de Jundiaí, pelo Paulista da 2ª Divisão, por 2 a 1.

De voleio, Gabriel William marcou para o Ecus, aos 37 minutos da primeira etapa. Contudo, a equipe teve pouco tempo para comemorar. O Galo do Japi empatou a partida aos 39 minutos, com Enzo.

Na segunda etapa, as equipes pecaram nas finalizações e quando tudo parecia encaminhar para um empate, Thomas Lamin, aos 46 minutos da etapa final, marcou para os visitantes.

O triunfo deixou o Paulista no segundo lugar, com sete pontos em quatro jogos. O Leão do Colorado é o último colocado da chave, com um ponto, sendo um empate e três derrotas e só pode se classificar como um dos melhores terceiros. Para piorar, o próximo jogo é contra o Inter de bebedouro, líder da chave, com 12 pontos, na casa do adversário, no sábado (27), às 15 horas.