União Suzano recebe o São Bernardo neste sábado e tenta afastar risco de rebaixamento

O União Suzano tem mais um desafio pela Série A3 do Campeonato Paulista. Neste sábado (8), a equipe recebe o Esporte Clube São Bernardo, no Suzanão, às 10 horas, pela 14ª rodada da competição.

A equipe suzanense ocupa o 13° lugar na classificação, com 14 pontos. Apenas dois pontos separam o time da zona do rebaixamento, ocupada por XV de Jaú (12) e o Comercial (10). Apenas dois time caem. O Cachorrão, por sua vez, tem 15 pontos, no 11º lugar, e também busca afastar o risco de queda, transformando o duelo em confronto direto.

Em contrapartida, os times ainda possuem chances de classificação. A diferença para o oitavo colocado, o Desportivo Brasil (19), para São Bernardo e União Suzano é de quatro e cinco pontos, respectivamente.

O time susanense ainda precisa cumprir o jogo diante do XV de Jaú, que não ocorreu após a morte do jogador Gabriel Popó, que sofreu um mal súbito antes da partida. O jogo foi remarcado para o dia 12 de março (quarta-feira), às 19 horas, em Jaú.