União Suzano vence o Esporte Clube São Bernardo e segue na briga pela classificação

O União Suzano derrotou o Esporte Clube São Bernardo no último sábado (8), por 2 a 1, zerou o risco de rebaixamento e mantém viva a esperança de conseguir uma vaga para a próxima fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida, válida pela 14ª rodada da competição, foi disputada no Suzanão.

Com o resultado, o Javali das Palmeiras chegou aos 17 pontos e ocupa o 10° lugar. O Cachorrão estacionou nos 15 pontos, em 12°. Com 19 pontos, a Itapirense é o último time da zona de classificação, tendo apenas o jogo da última rodada para cumprir. O União Suzano, por sua vez, cumpre, na quarta-feira (12), a partida contra o XV de Jaú, na casa do adversário.

A última rodada será disputada no sábado (15), contra o Desportivo Brasil, às 15 horas, em Porto Feliz.