União Suzano viaja para encarar a Itapirense fora e quer manter boa fase na A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta neste sábado, às 16 horas, a Itapirense, fora de casa.

O time quer manter a boa fase na competição, onde vem de duas vitórias seguidas, uma sobre o Rio Preto por 1 a 0 e outra sobre o Marília, líder do campeonato, por 2 a 1 de virada.

O time hoje ocupa a 9ª posição, com 11 pontos. Vale lembrar que o time tem um jogo a menos, após o ocorrido com atleta do XV de Jaú, que teve um mal súbito e morreu pouco antes do jogo contra o Usac.

A partida foi remarcada ainda sem data. Somente os oito primeiros colocados avançam de fase.

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Marília, líder do Paulistão A3, de virada por 2 a 1 e ganha fôlego para avançar de fase na competição. Os gols foram marcador por Alan Lopes e Matheus Jesus, tudo na segunda etapa. Samuel Balbino fez para os visitantes.

O Usac agora está em oitavo, mas com um jogo a menos, devido ao ocorrido com o jogador do XV de Jaú no fim de semana onde a partida precisou ser adiada.

No fim de janeiro, o Usac demitiu seu treinador, Edmilson de Jesus, nesta quinta-feira, conforme comunicado publicado nas redes sociais do clube. Edmilson comandou a equipe nessas quatro rodadas iniciais do Paulistão Série A3 e teve dois empates, uma vitória e uma derrota.

O clube agradeceu o treinador pelo trabalho e paixão pelo esporte. "Sua liderança e paixão pelo esporte foram fundamentais para o nosso crescimento como equipe, e somos muito gratos por tudo o que você fez durante sua trajetória aqui no Clube União Suzano", disse o clube após a demissão.