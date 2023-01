Usac abre 3 a 0, mas leva a virada e perde para o Marília no Suzanão

Nem o mais otimista torcedor do União Suzano (Usac) imaginava que o time conseguiria abrir 3 a 0 em menos de 30 minutos do primeiro tempo, e nem o mais otimista torcedor do Marília imaginava que o time conseguiria virar o placar e vencer o jogo. Foi isso que aconteceu.

A partida realizada na tarde deste sábado (28) no Suzanão foi um prato cheio para quem gosta de emoção, mas quem riu por último foi o Marília. A equipe do Interior Paulista venceu o Usac por 4 a 3 de virada neste que talvez foi o jogo mais emocionante até agora na Série A3 2023.

O jogo

O Usac saiu na frente com Patrick Fabiano, que logo aos 4 minutos abriu o marcador. Aos 12, Guilherme Lobo ampliou e, aos 23, Allan Lopes marcou o terceiro gol.

A essa altura, muitos torcedores do Usac já estavam tranquilos com o resultado, esperando que o time administrasse a larga vantagem. Mas o time sofreu um apagão em campo e aos 30 minutos, Heitor Roca marcou após falha do goleiro Felipe Nicolas.

Em seguida, aos 34 minutos, o experiente Cléber Reis fez pênalti sobre Orlando Jr. Denis colocou fogo no jogo ao diminuir o placar para 3 a 2.

Os times foram para o intervalo e bastaram 15 minutos do segundo tempo para que o Marília empatasse o jogo com um golaço de Erik Bessa.

A virada veio aos 21 minutos com Madalena, ex-jogador do Usac, que acertou belo chute de fora da área.

O Usac pressionou, mas não conseguiu marcar. A derrota por 4 a 3 foi a primeira do Javali das Palmeiras na Série A3 do Paulista.

O próximo jogo do Usac acontece contra o Capivariano, na próxima quarta-feira (1°), em Capivari. O Marília recebe o Grêmio Osasco Audax, no mesmo dia.