Usac ameaça não jogar Segundona se Federação não ceder testes de Covid-19

O União Suzano Atlético Clube (Usac) ameaça não disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão do futebol paulista), previsto para começar em 18 de outubro.

O motivo é que o clube não tem dinheiro para comprar testes de Covid-19 durante o campeonato.

No último dia 11, a diretoria do Usac saiu de uma reunião realizada com a Federação otimista e com a impressão de que a organizadora da Segundona bancaria os testes para os clubes.

Só que, segundo o diretor do time, Jorge Firmo, a FPF teria voltado atrás e dito que só cederia testes para os primeiros jogos da competição.

Isso pegou não só o Usac, mas outros clubes da Segundona, de surpresa. A testagem ocorrerá por semana, conforme diz o Protocolo de Operação de Jogo. Mas com poucos recursos financeiros, pagar cerca de R$ 7 mil em testes por rodada, segundo Firmo, seria impossível para vários clubes.

A testagem é uma exigência da Federação para o retorno das competições estaduais por ela geridas.

“Eles não afirmaram, categoricamente, que bancariam ‘todos os testes’. Disseram que bancariam ‘os testes’. Aí no protocolo, falaram que os testes que se referiram, eram os da primeira rodada”, disse Firmo.

Na sequência, os clubes criaram um grupo para debater o assunto e combinar uma cobrança à Federação sobre o assunto.

O Conselho Técnico da competição acontece hoje, às 15 horas, por videoconferência. Nele, os clubes da Segundona vão pedir à Federação Paulista de Futebol (FPF) que ceda os testes para atletas e comissão técnica, a fim de que consigam seguir as normas sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus.

Questionada, a FPF informou apenas que "o Conselho Técnico de amanhã (hoje) definirá os detalhes da competição".

Firmo diz que os clubes estão “decididos a bater o pé” e que, caso a decisão seja mantida, muitos clubes desistirão de disputar a Segundona em 2020.

“Dependendo do prazo que ele der para confirmar participação, se a gente não conseguir um patrocinador, vamos ter que sair. Se for desse jeito, acredito que nem dez times vão conseguir cumprir os requisitos”, afirmou o diretor.