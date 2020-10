Usac apresenta novo técnico e atletas testam negativo para Covid-19

O Usac tem novo técnico para a disputa do Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão estadual). Ricardo Papa será o treinador da equipe suzanense na competição que começa em outubro.

A primeira equipe de Papa foi o Usac, quando treinou a equipe em 2009. O treinador também dirigiu o Santo André (onde disputou a Copa Paulista), Mauá Futebol Clube, Barcelona-SP e recentemente trabalhou no São Bernardo.

Papa conheceu o elenco, diz estar bastante animado, vê potencial nos atletas e acredita em uma boa campanha da equipe. “A expectativa é a melhor possível. Estamos montando uma estrutura e um time para brigar pelo acesso. Vi potencial nos atletas e acredito em uma boa campanha”.

O treinador vem auxiliando na busca de reforços para o Usac e tem optado por jogadores com bastante rodagem no futebol: "São jogadores com bagagem, já jogaram em grandes competições pelo Brasil. Possuem experiência e isso é muito benéfico para o time", disse o técnico.

Além chegada do novo treinador, o presidente da equipe, Jorge Firmo, confirmou que todos os atletas do elenco testaram negativo para a Covid-19 e estão aptos para a disputa do campeonato: "Fizemos os exames e nenhum jogador testou positivo. Estamos trabalhando com cerca de trinta garotos. Até o início da competição faremos uma avaliação mais profunda". Além disso, o mandatário confirmou que pode pintar novos reforços no Javali das Palmeiras e afirmou que os atletas chegarão clube com os testes já realizados.

O Usac está no grupo 6 que conta com União Mogi, Atlético Mogi, São José e Manthiquiera. A estreia está marcada para o dia 18 de outubro, às 15h, contra o União Mogi, no Suzanão.