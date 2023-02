Usac bate o Audax no Suzanão e sobe na tabela da Série A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Grêmio Osasco Audax por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (8) no Suzanão.

Os gols do Usac saíram nos dois tempos da partida. Eles foram marcados por Gabriel Mendes, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Matheus jesus, aos 9 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Usac chega aos 10 pontos na tabela da Série A3 e emenda sua segunda vitória seguida. Após uma sequência ruim com duas derrotas, o Javali das Palmeiras volta a conquistar bons resultados de forma seguida.

O próximo jogo do Usac acontece no próximo sábado (11) contra o Rio Preto, no Suzanão.