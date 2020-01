Usac demite técnico Felipe Freitas e contrata Sérgio Veloso após derrota na estreia da Copinha

O técnico do União Suzano (Usac), Felipe Freitas, foi demitido após a derrota para o São Raimundo-RR, por 3 a 0 no Suzanão, na última sexta-feira, 3, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Segundo o diretor do time, Jorge Firmo, o treinador teria se desentendido com a direção do clube após a partida. Isso, somado à derrota na estreia e a pressão da torcida durante a partida, teria culminado na decisão de desligar o treinador.

"Divergência com o grupo gestor (o motivo). Teve bate-boca com quem está gerindo o clube. Falaram sobre a derrota, e ele, no calor do jogo, falou algumas bobeiras e resolveram dispensar", disse Firmo.

Freitas afirma que acordou na manhã de sábado, 4, ligou o celular e viu que estava demitido. O anúncio foi por meio de mensagem enviada por um dos gestores. Segundo ele, uma reunião definiu que o comando do clube deveria ser trocado e, no fim, a alegação teria sido de que o Usac "não podia perder assim para o time de Roraima". Ele tentou ir até o clube, mas não encontrou ninguém da diretoria.

O treinador ainda afirma que enviou mensagens, mas não foi mais respondido e diz que a demissão "não faz sentido". "Quem assistiu a partida viu que o time estava treinado. Tomamos gols em falhas individuais, e mesmo assim consegui organizar o time, tanto que no segundo tempo tivemos mais posse, fizemos gol anulado e finalizamos muito", alega Freitas.

Retrospecto

Os números de Felipe Freitas passados pela diretoria suzanense são de 14 jogos oficiais no comando do profissional e do sub-20 do Usac. O treinador conseguiu três vitórias, um empate e 10 derrotas, com um aproveitamento de 23,9% dos pontos conquistados.

Novo técnico

Para o lugar de Freitas, a direção do Usac contratou Sérgio Veloso. Natural de Salvador-BA, o treinador de 47 anos tem contrato até o fim de 2020 e acumula passagens pelo Vitória, da Bahia, além de dois títulos da Segunda Divisão do Campeonato Baiano conquistados com Botafogo-BA, em 2012, e Galícia-BA, em 2013, levando ambos à elite do estadual. Recentemente, Veloso treinou Oswaldo Cruz-SP.

"Nossa intenção era vir para trabalhar no profissional. Mas, de repente, apareceu a oportunidade de ajudar o clube nesta taça. É complicado fazer o trabalho em dois dias, mas graças à Deus o grupo gosta de trabalhar", afirmou Veloso durante entrevista.

Junto com ele, chega o auxiliar técnico Pedro Rolim. O treinador disse que optou por trazer apenas o auxiliar porque entende que a atual comissão do Usac é composta por bons profissionais. "O clube tem uma estrutura boa. Vamos trabalhar e se preparar para o jogo difícil que teremos (contra o União ABC-MS). Acredito que vamos sofrer um pouco, mas tenho certeza que vamos ganhar esses tres pontos", afirmou o técnico.

Segundo Jorge Firmo, as negociações já estavam encaminhadas com o novo treinador antes mesmo da partida contra o São Raimundo. O diretor confirmou que Veloso seria o técnico do profissional, que receberia atenção após a Copa São Paulo. Com o desligamento de Freitas, no entanto, Veloso comandará a equipe nas duas próximas partidas pela Copinha, contra União ABC-MS, nesta segunda-feira, 6, e contra a Chapecoense-SC, na quinta-feira, 9.