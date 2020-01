Usac é goleado pela Chapecoense e encerra Copinha sem pontuar

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi goleado pela Chapecoense por 5 a 1, em jogo realizado ontem no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A derrota confirma a fraca campanha do time de Suzano que não conseguiu pontuar na competição. Os gols da partida foram anotados por Foguinho, três vezes, Tiago e Rafael. Thiago descontou para o Usac.

O Usac começou o primeiro apagado e viu seu adversário criar as melhores oportunidades. Aos 7 minutos a zaga do time de Suzano permitiu Foguinho abrir o placar para o time de Santa Catarina, com um belo chute no canto esquerdo do goleiro Neto. Minutos depois Foguinho ampliou o placar.

Aos 30 minutos o Usac conseguiu um pênalti e Thiago converteu em gol. O Usac esboçou uma reação, mas Foguinho anotou seu terceiro gol na partida, em um vacilo do goleiro Neto. Foguinho é o artilheiro da competição com nove gols.

Com a classificação garantida, a Chapecoense diminuiu o ritmo na 2ª etapa, mas ainda marcou outros dois gols. Um de cabeça com Tiago e outro com Rafael, já aos 38 minutos.

O presidente do Usac, João Oliveira, o baleia, falou sobre o planejamento para o resto da temporada.

"O elenco foi montado às pressas, foi uma espécie de seleção para a disputada das categorias sub 15,17 e 23. Confiamos no trabalho do Veloso, ele já teve sete acessos, disputou dez copas São Paulo. Ele veio pra ficar" diz o presidente do clube.

Na próxima fase a Chapecoense irá enfrentar o Real-DF e o União ABC-MS, que se classificou em segundo no grupo, encara o Grêmio.