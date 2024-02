Usac é goleado por 4 a 1 pelo Lemense e cai para 6º no Paulistão A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi goleado por 4 a 1 pelo Lemense em pleno Suzanão e caiu de 4º para 6º colocado no Paulistão A3.

A partida começou às 15 horas. O time da casa foi melhor durante todo o primeiro tempo, com mais finalização, mais posse de bola, mais jogadas de perigo, inclusive duas bolas na trave, mas viu o adversário abrir 2 a 0 antes dos 45 minutos.

Na volta do intervalo o Usac seguiu melhor, mas sentiu quando o Lemense ampliou para 3 a 0. A partir desse momento o Usac não conseguiu criar mais jogadas. O Lemense ainda fez o 4º gol. Até que aos 44 minutos da segunda etapa, em cruzamento de Victor Jesus, Coutinho, do Lemense, foi cortar e chutou pro próprio gol.

O nome do jogo ainda foi o goleiro do Lemense, André, que no primeiro tempo segurou pelo menos quatro chutes que seriam gol.

O Usac volta a campo neste sábado, às 15 horas, contra o São Caetano.