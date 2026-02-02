Usac empata com o São Bernardo e conquista o primeiro ponto na A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) conquistou seu primeiro ponto na A3 de 2026 após empatar em 1 a 1 contra o São Bernardo, fora de casa. O jogo aconteceu no Nogueirão, em Mogi, neste domingo (1º). Os gols foram marcados por Tiago Cunha para o Usac e por Kayky Alves para o São Bernardo.

Logo aos 6 minutos do 1º tempo, o zagueiro do São Bernardo cochilou e perdeu a bola para o Kauan, que deixou com Tiago Cunha na entrada da área. O camisa 11 fez uma bonita jogada para se livrar da marcação e chutou forte no canto do goleiro.

Mas não deu tempo de comemorar: enquanto a transmissão ainda passava o replay do gol do Usac, o São Bernardo empatou. Kayky Alves conduziu com liberdade, invadiu a área e chutou forte no canto, sem chance para o goleiro.

Com o ponto, o Usac subiu uma posição, ocupando a 13ª na tabela da Série A3. Os oito primeiros se classificam para a próxima fase. O 15º e 16º colocados são rebaixados.

O próximo confronto da equipe suzanense acontece quarta-feira (4) às 15 horas, contra o Catanduva, no Suzanão.