Usac espera laudo para definir futuro; clube deve ficar fora do Paulista

O União Suzano Atlético Clube (Usac) aguarda o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, para definir o caminho a trilhar em 2018. O presidente Jorge Firmo afirmou que espera desde o início do ano a resposta da Prefeitura. Isso porque até segunda-feira, prazo dado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o clube pode apresentar o laudo em dia para disputar a 2ª Divisão do Campeonato Paulista. Enquanto isso, tanto o elenco profissional do Suzano quanto os times da categoria de base estão parados.

Podendo entregar os documentos até ás 19 horas de segunda-feira na sede da FPF, em São Paulo, Firmo disse estar pessimista sobre a liberação do laudo. "Creio que não vai acontecer de termos o aval. Se for assim, será mais uma derrota para o futebol suzanense. O terceiro ano que não poderemos disputar o Paulista. Em Suzano, nunca aconteceu isso, não sei qual a dificuldade deles conseguirem a liberação. Pensei que conseguiram fazer, é algo simples, mas que até agora nada foi feito", lamentou.

O presidente ainda destacou que para não ficarem parados, buscará algum campo para os jogadores treinarem em outro município da região. Até o momento, nenhum está na mira. Porém, Firmo ressaltou que não haverá time feminino neste ano, caso o aval não seja liberado. "Vamos disputar a Taça Paulista em outra cidade, para não perder o ano. O feminino não vai ter, foi tão bem na última temporada e sem apoio não vamos ter como seguir", explicou.

Prefeitura

A Prefeitura informou que a FPF contatou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer via e-mail para solicitar que o AVCB estivesse pronto até o dia 30 de janeiro.

A administração municipal disse que desde o ano passado, com o início das adequações no Suzanão, a previsão era de o espaço estar apto para receber jogos da federação já em janeiro deste ano. Porém, por causa de uma ocorrência de furto de cabos na cabine primária, que totalizou um prejuízo de cerca de R$ 50 mil, a conclusão do laudo do Corpo de Bombeiros sofreu um atraso. O Executivo confirmou que a previsão de entrega do AVCB é para o final de fevereiro.