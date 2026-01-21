Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Usac estreia neste sábado pela A3 do Paulista; presidente quer time competitivo e disciplinado

Everton Oliveira concedeu entrevista ao DS e falou sobre a expectativa para a estreia

21 janeiro 2026 - 19h00Por Gabriel Vicco - de Suzano
Everton Oliveira concedeu entrevista ao DS e falou sobre a expectativa para a estreiaEverton Oliveira concedeu entrevista ao DS e falou sobre a expectativa para a estreia - (Foto: Divulgação)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) estreia neste sábado (24) pela Série A3 do Campeonato Paulista contra o Desportivo Brasil. A partida acontece no Suzanão, às 10 horas. Em entrevista ao DS, o presidente Everton Oliveira disse que quer um time competitivo e disciplinado taticamente.

"Espero um time muito competitivo, disciplinado taticamente em cima de todo trabalho que foi feito. A expectativa é sempre positivo, espero que possamos ter um resultado bmo em casa para começar a competição", disse o presidente.

Apesar do objetivo principal ser o acesso, Everton falou em trabalhar jogo a jogo e manteve os pés no chão. "Primeiro passo é começar bem e terminar bom. Trabalhar jogo a jogo. Dentro de casa é essencial não perder pontos. O primeiro objetivo é classificar entre os oito".

O presidente ainda reforçou a importância da torcida nos jogos dentro do Suzanão. "A torcida em casa é fundamental. Empurra o time, pressiona o adversário e faz a diferença nos momentos decisivos. Em casa, a arquibancada joga junto", continuou.

É a primeira competição de Everton como presidente do Usac. Ele falou sobre sua sensação. "Estou vivendo um sonho. Depois que parei de jogar profissionalmente, a maior conquista foi estar nesse cargo. Espero representar bem a cidade", finalizou o presidente.

