Usac faz gol no fim e vence o São Caetano por 2 a 1 fora de casa

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o São Caetano jogando fora de casa por 2 a 1. O gol da vitória saiu no fim da partida.

Os gols do Usac foram marcados por Victor Jesus e Gabriel Mendes. Do lado do "Azulão", Foca fez o gol.

Com a vitória, o time de Suzano sobe para quarto colocado. Na última rodada, quando perdeu para Lemense, o time caiu para sexto.

O Javali das Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, no Suzanão.