Usac finaliza nesta quinta-feira preparação para duelo contra o Jabaquara no Paulista

O União Suzano Atlético Clube (Usac) finaliza nesta quinta-feira, 30, a preparação para o jogo, de amanhã, contra o Jabaquara, que será realizado às 19 horas no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

Segundo o gerente de futebol do time, Eduardo da Silva, o Edu Bahia, após vencer o Flamengo-SP, por 3 a 2, fora de casa, no último domingo, e recuperar a ponta do Grupo 6 do campeonato estadual, o tricolor suzanense deu folga aos atletas na última segunda-feira.

Na terça-feira, os jogadores fizeram um trabalho regenerativo no campo do 13 de Maio pela manhã. Ontem, os trabalhos foram focados na parte técnica e tática do time e também foram realizados no período matutino.

O último treino antes da partida acontece nesta quinta-feira, no estádio Suzanão, às 9h30. O técnico Luiz Cavalheiro vai preparar a equipe para a partida contra o time da Baixada Santista, que atualmente segura a lanterna do Grupo 6 da competição.

O Usac, que lidera o grupo com 16 pontos, não contará com o lateral Alexsander para a partida contra o Jabaquara. O atleta sofreu uma fratura na fíbula - parte inferior da perna - na partida em Guarulhos. Em compensação, o Javali das Palmeiras poderá contar com o retorno do zagueiro Israel, que cumpriu suspensão automática após expulsão contra o Mauaense.

Pelo primeiro turno do campeonato, o Usac venceu o Jabaquara, em Santos, pelo placar de 1 a 0. Segundo colocado na classificação, o Flamengo-SP jogará, no domingo, o clássico municipal contra o Guarulhos, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, o Ninho do Corvo.