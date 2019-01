Usac inicia preparação para disputar a 2ª Divisão do Paulista

Os atletas do União Suzano Atlético Clube (Usac) realizaram nesta sexta-feira (18) o primeiro treinamento físico preparatório para a temporada de 2019. Os representantes do time afirmaram que os treinos fazem parte da preparação para a disputa da 2ª Divisão do Campeonato Paulista.

De acordo com o supervisor do time, Rodrigo dos Anjos, os treinos acontecem de segunda a sexta, geralmente dentro do complexo Max Feffer. "Nosso elenco conta com 23 jogadores que já estão se empenhando em busca do nosso próximo título. Os treinos fazem parte do início da fase preparatória para a quarta divisão do campeonato, que na verdade é a 2ª Divisão", afirma Rodrigo dos Anjos.

O preparador físico da equipe, Jorge Daniel, explica que os treinos servem para evitar futuras lesões nos atletas. "Já que eles estão há muito tempo parados é necessário que eles voltem as atividades com segurança, já que estamos próximos de um campeonato tão importante para a cidade", conta.

A fase de treinos se estenderá até o inicio de abril.

Nas próximas semanas, a equipe começará os treinamentos em campo, mas tudo depende das negociações com o técnico do time suzanense.

Os treinos em campo costumam ser divididos entre parte física, técnica e tática.

"As atividades físicas foram divididas da seguinte forma: começamos com a parte de ativação dos atletas, depois a parte neural e após isso os trabalhos com a força, potência e velocidade", conta o preparador físico da equipe.

O jogador mais jovem da equipe, Renan Augusto, tem apenas 16 anos. Morador do Jardim Imperador, em Suzano, o jovem está otimista em relação ao campeonato.

"Consigo ver que o time tem capacidade de levar o titulo, estamos muito confiantes", afirma o jovem atacante.

Mais informações sobre o Usac podem ser encontradas na página do clube e nas redes sociais.