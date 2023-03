Usac inicia preparação para 'jogo da vida' contra o Grêmio Prudente

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o União Suzano Atlético Clube (Usac) emplacou uma sequência ruim de jogos pela Série A3 do Paulista. Os resultados tiraram a equipe da zona de classificação para a segunda fase da competição. No entanto, o jogo do próximo sábado (18) vale muito para o Javali das Palmeiras.

Se vencer o Grêmio Prudente no Suzanão, o Usac tem boas chances para classificar. Com 18 pontos conquistados, a equipe de Suzano precisa de tropeços de dois dos quatro concorrentes que estão à sua frente na tabela.

Cálculos

A conta é muito simples para o Usac: os três pontos são essenciais. Se vierem, dois dos três times logo acima na tabela (Bandeirante, Rio Preto e Itapirense) não podem vencer. O primeiro e o terceiro enfrentam times já classificados (Capivariano e Marília, respectivamente). O Rio Preto enfrenta o Votuporanguense, time que briga contra o rebaixamento. Os três têm 19 pontos e, se dois deles vencerem e o outro tropeçar, o Usac precisaria de uma derrota do sexto colocado, o Desportivo Brasil, que tem 21 pontos, mas que pode perder no saldo em caso de vitória do Usac. O time de Porto Feliz enfrenta o desesperado Grêmio Osasco Audax.

Otimismo

Sabendo da necessidade da vitória e dos tropeços dos adversários, o Usac adotou a calculadora e iniciou a preparação após o empate amargo contra o Itapirense, em 1 a 1, no último sábado (11). O técnico Laércio Aquino lamentou o tropeço na partida realizada no interior, mas manteve o otimismo com a classificação.

O "jogo da vida" do Usac será contra o tradicional Grêmio Prudente. A partida acontece no próximo sábado, às 15 horas, no Suzanão. O Javali das Palmeiras vai atuar em casa, diante de sua torcida, para buscar a classificação. Informações sobre ingressos para a partida, no entanto, ainda não foram divulgadas.